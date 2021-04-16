Россиянин попытался открыть дверь в свой дом и умер

Житель города Валуйки Белгородской области вернулся домой пьяный, попытался открыть входную дверь и умер в результате несчастного случая, сообщает Telegram-канал Baza.

59-летний россиянин носил ключ на шнурке на шее, чтобы не потерять. Из-за сложностей с координацией он долго пытался вставить его в замочную скважину и, когда это, наконец, получилось, внезапно поскользнулся, упал и повис на веревке. Он не смог самостоятельно выбраться и скончался.

В середине февраля житель Читы напился и захотел отомстить соседу, который делал ремонт и шумел. Он взял ружье, постучался в квартиру и выстрелил через дверь. За ней стояла девятилетняя девочка, пуля попала ей в голову, она умерла на месте. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве ребенка.