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Раскрыты детали убийства российской школьницы пьяным соседом через дверь

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Житель Читы, который застрелил девятилетнюю девочку через дверь, не планировал убивать ребенка, а хотел отомстить ее отцу. Эти и другие детали убийства раскрыл Telegram-канал Mash.

«Он хотел выстрелить в папу ее. Он постучался, подбежала дочка, он выстрелил», — рассказал каналу сосед по дому.

По его словам, 33-летний мужчина работал менеджером в магазине бытовой техники, развелся с женой, оставил с ней шестилетнего сына и переехал к родителям. В прошлом году ему проломили голову в драке, после чего он чуть не умер. Накануне происшествия со школьницей его уволили, и он стал напиваться.

За полчаса до смерти девочка записала видео в TikTok и рассказала о пьяном соседе, который ломится в их квартиру и кричит. Она говорила, что отец ушел в магазин, дома остались она и два брата. Россиянин поссорился с ее родителем из-за шумного ремонта. Позже он взял ружье и выстрелил в дверь, пуля попала ребенку в голову. Она умерла на месте. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

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