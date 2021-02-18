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Российская школьница выложила видео про пьяного соседа и была убита через дверь

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Школьница из Читы записала видео в TikTok незадолго до своей гибели и рассказала о ломящемся в квартиру пьяном соседе. Ролик опубликован в Telegram-канале телеканала «360».

На записи девятилетняя девочка сообщила, что мужчина уже несколько минут стучит в дверь и пытается выломать ее, кричит и матерится. «Мне страшно», — отметила россиянка.

Она уточнила, что в доме с ней находятся старший и младший братья, а отец ушел в магазин. На фоне слышны удары в дверь.

17 февраля 33-летний житель Читы выстрелил в дверь соседей из ружья после ссоры из-за шумного ремонта в их квартире. В этот момент за дверью стояла девятилетняя школьница, она скончалась на месте. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

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