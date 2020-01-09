Пятилетний сын застрелил россиянина

В поселке Ивантеевка Саратовской области пятилетний ребенок застрелил 48-летнего отца из ружья. Об этом в четверг, 9 января, сообщает информационное агентство «Версия-Саратов» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, несчастный случай произошел 3 января. По предварительной информации, сын, подавая оружие отцу, нажал на курок — мужчина получил огнестрельное ранение в шею. Позже пострадавший скончался.

О погибшем известно, что у него было несколько ружей, одно из них он отдал своему знакомому, поскольку не смог продлить разрешение на его хранение из-за административных правонарушений.

Следственный комитет по региону проводит проверку по факту произошедшего, выясняются все обстоятельства.

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