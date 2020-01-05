Российский ребенок получил пулевое ранение в Новый год

Российский ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь в садовом товариществе (СНТ) под Иркутском, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области.

По данным правоохранителей, у ребенка диагностированы касательное ранение пулей, царапины щеки и шеи. Его состояние оценивается как стабильное, госпитализация не потребовалась. В настоящий момент полиция проводит экспертизу пули и выясняет личность стрелка.

«Комсомольская правда — Иркутск» уточняет, что инцидент произошел в садоводстве «Светофор». По словам дедушки пострадавшего, семья шестилетнего мальчика вышла после боя курантов смотреть салют на улицу — в это время неизвестный открыл стрельбу из карабина. «Самая настоящая пуля калибра 7.62 на 39. Ни деформированная, ничего. Я разбираюсь в этом и сразу понял, что выпущена она из боевого оружия», — добавил россиянин.

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Выстрел могли произвести с берега Ангары — при этом, вероятнее всего, виновник происшествия стрелял в воздух и не планировал ранить ребенка. «Пуля, выпущенная вертикально вверх, пробивает крышу автомобиля "Газель" насквозь, и по такой траектории может пролететь до пяти километров», — приводит издание слова родственника ребенка.

Ранее сообщалось о гибели в Приморском крае четырехлетней россиянки во время катания на тюбинге. Она врезалась в дерево и на следующий день скончалась от полученной черепно-мозговой травмы в больнице. Предварительно установлено, что место, где произошел несчастный случай, не было оборудовано для зимних игр.

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