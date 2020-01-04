Москвичка упала в горящий мангал и обожгла ягодицы

Россиянка упала в горящий мангал и получила ожог ягодиц и затылка. Об этом в субботу, 4 января, сообщается на сайте телеканала РЕН ТВ.

Инцидент произошел в столице на Ленинском проспекте, молодые люди жарили шашлыки. Пострадавшей оказалась 29-летняя жительница Москвы. Другие подробности происшествия пока не приводятся.

Это не первое происшествие в новогодние праздники. Ранее сообщалось, что в Омске взорвалась петарда в руках у местного жителя. Пострадавшему не стали вызывать скорую помощь. В Кимрском районе Тверской области водитель снегохода врезался в дерево и погиб. Пассажир остался в живых, но получил легкую травму.

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