Россиянин врезался в дерево на снегоходе и погиб

Под Тверью два россиянина катались на снегоходе 1 января и врезались в дерево, в результате чего водитель погиб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Тверской области.

Отмечается, что авария произошла в Кимрском районе, недалеко от деревни Клыпино. Пассажир остался в живых, но получил легкую травму. Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии.

29 декабря 2019 года в ДТП в Москве погиб защитник мини-футбольной сборной России Кирилл Погорелов. Футболист, находясь за рулем BMW, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси, после чего его автомобиль задел еще две машины, позже появилось видео аварии.

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