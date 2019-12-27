Семья с ребенком заживо сгорела в ДТП в российском городе

В Аткарском районе Саратовской области в результате лобового столкновения Daewoo Nexia и грузовика «Газель» погибла семья из трех человек, в том числе ребенок. Они сгорели заживо, сообщает «ЧП Саратов».

По информации издания, авария произошла на Тамбовской трассе. Погибли водитель Daewoo, его жена и их пятилетний внук. Водитель грузовика был госпитализирован.

Издание уточняет, что на месте аварии работают спасатели, медики, полицейские, пожарные, а также сотрудники Центра медицины катастроф и дорожно-патрульной службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в результате столкновения двух бензовозов на трассе «Сибирь» под Кемерово погиб один человек. Одна из машин перевернулась и загорелась. Водитель не смог вовремя покинуть кабину и сгорел.

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