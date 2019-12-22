Молодая россиянка устроила лобовое ДТП с пятью погибшими

В Косихинском районе Алтайского края произошло лобовое ДТП, пять человек погибли на месте. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, автомобили Toyota Corona и ВАЗ-2107 столкнулись в районе поворота на село Контошино вечером 21 декабря. Правоохранительные органы предварительно установили, что виновница аварии — 24-летняя девушка, которая была за рулем Toyota Corona. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2107, которым управлял 50-летний водитель.

Вечером 21 декабря на Садовом кольце в Москве два автомобиля сгорели в результате аварии. Пожарные, прибывшие на место ДТП по адресу Большая Садовая улица, дом 1, оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших не было, а столкнувшиеся машины были полностью уничтожены огнем.

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