Медик скорой помощи погиб по дороге с вызова

Фельдшер скорой помощи погибла в результате ДТП в Новокузнецком районе Кемеровской области. Об этом сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на региональной управление МВД России.

Авария произошла на 205 километре автодороги Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк. По предварительным данным, водитель машины скорой помощи, возвращавшейся с вызова, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Газель». 68-летняя фельдшер скончалась на месте, оба водителя доставлены в больницу с травмами.

Обстоятельства ДТП уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

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