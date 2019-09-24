Россиянин на большой скорости врезался в скорую помощь и попал на видео

В Йошкар-Оле 22-летний россиянин на легковом автомобиле врезался в машину скорой помощи на высокой скорости. 64-летний водитель скорой погиб на месте. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД, видео появилось в группе ГИБДД по Марий Эл во «ВКонтакте».

Авария произошла ночью на пересечении улицы Машиностроителей и Бульвара Победы. По предварительным данным, водитель скорой «при въезде на нерегулируемый перекресток с круговым движением не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по нему, и совершил столкновение с автомашиной Mazda под управлением 22-летнего водителя».

На появившихся в сети кадрах видно, как Mazda вылетает на перекресток и врезается в машину скорой помощи. В результате ДТП двоих пассажиров скорой, а также водителя и пассажира легкового автомобиля госпитализировали. Пассажир Mazda умер в больнице.

В Следственном комитете планируют провести проверку по факту аварии.

Ранее в интернете появилось видео, как россиянин на полной скорости снес телегу с людьми. Погибли два человека. Лошадь не пострадала. Возбуждено уголовное дело.

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