Лихач на высокой скорости сбил ребенка и решил поставить его на ноги

Видео НА-СВЯЗИ.ru / YouTube

В Чебоксарах водитель легкового автомобиля сбил катавшегося на велосипеде семилетнего ребенка, но вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, попытался поставить его на ноги, сообщает автопортал ZaRulem. Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения.

По данным портала, инцидент произошел 19 июня в микрорайоне «Садовый». На записи видно, как мальчик на велосипеде выезжает на главную дорогу. В этот момент в него на высокой скорости врезается автомобиль, и ребенка отбрасывает на несколько метров. Водитель, 19-летний молодой человек, выходит из салона и несколько раз подряд пытается поставить мальчика на ноги, несмотря на то, что тот без сознания и не реагирует на манипуляции, а затем уносит его на несколько метров от места ДТП.

Ребенка госпитализировали в реанимацию Республиканской детской клинической больницы, его состояние оценивается как тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту инцидента.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!