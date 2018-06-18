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В Кремле отреагировали на ДТП с такси в центре Москвы

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В Кремле испытали облегчение, узнав, что ДТП с такси в центре Москвы, в результате которого автомобиль въехал в толпу пешеходов, обошлось без жертв. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Отлегло от сердца, когда мы узнали, что, слава богу, без жертв обошелся этот инцидент, — сказал он. — Мы желаем скорейшего выздоровления тем людям, которые получили ранения в результате этого инцидента».

17 июня было опубликовано видео допроса водителя, сбившего группу пешеходов. Задержанный гражданин Киргизии рассказал, что официально работает таксистом в Москве один месяц и не имеет правонарушений, права получил пять лет назад, за рулем провел два года. К моменту аварии мужчина находился за рулем около 20 часов, перед этим он работал примерно столько же и спал не больше двух-трех часов.

16 июня автомобиль с логотипом сервиса «Яндекс.Такси» выехал на тротуар в центре Москвы и сбил пешеходов. Водитель попытался сбежать, но его задержали свидетели ДТП. В результате пострадали восемь человек, одна женщина была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

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