Таксист в Москве въехал в толпу людей

В центре Москвы на улице Ильинка таксист въехал в толпу людей, сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

«Автомобиль такси совершил наезд на препятствие — дорожный знак» — сказал он.

В столичном департаменте здравоохранения сообщили ТАСС, что в результате аварии пострадали восемь человек. «На место происшествия в течение семи минут прибыли бригады машин скорой помощи. На текущий момент пострадали восемь человек, семь из них в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести», — уточнили там.

Источник «Ленты.ру» уточнил, что автомобиль работал с сервисом «Яндекс.Такси».

По данным Telegram-канала 112, среди пострадавших есть три болельщика из Мексики, у двух из них царапины, третий в тяжелом состоянии госпитализирован. Также в больницу доставлены три женщины.

Как сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД), виновником аварии является гражданин Киргизии Анарбек уулу Чынгыз, в настоящее время он находится в полиции. Машина принадлежит транспортной компании «Чекпоинт», которая не получила аккредитацию на чемпионат мира по футболу. При этом ее лицензия на работу действует до 2022 года.

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