Девушка выбралась из утонувшей машины, поймала другую и укатила

В Москве машина такси протаранила ограждение и упала в реку, водитель и пассажирка остались живы, сообщается в Telegram-канале телеканала НТВ в субботу, 16 июня.

Инцидент произошел минувшей ночью на Головинской набережной реки Яузы. Отмечается, что людям удалось быстро выбраться из автомобиля. При этом девушка, которая ехала в такси, поймала другую машину и поехала дальше.

Как уточняет телеканал РЕН ТВ, водитель и его пассажирка получили травмы. Предварительная причина аварии — мужчина не справился с управлением.

26 января в Москве инспектор ДПС спрыгнул в реку, чтобы спасти девушку-водителя из тонущей машины. Оба они были доставлены в больницу, капитан полиции получил общее переохлаждение и обморожение обеих кистей. Мужчину представили к государственной награде.

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