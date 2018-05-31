Джонни Депп попал в аварию в Петербурге

Американский актер и музыкант Джонни Депп попал в небольшое ДТП в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Пятый канал».

Автомобиль с артистом выезжал с подземной парковки отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте, не вписался в поворот и ударился о стену. Машина получила минимальные повреждения.

Депп выступил в Москве и Санкт-Петербурге в составе группы Hollywood Vampires вместе с певцом Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри. В столице артист застенчиво рассказал журналистам, что ему нравится в русских девушках, а потом его забросали бюстгальтерами.

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