Поклонники забили тревогу из-за исхудавшего в России Джонни Деппа

Поклонники Джонни Деппа обеспокоены из-за сильной потери веса артиста. Фанаты забили тревогу после появления фотографий актера в Санкт-Петербурге, пишет Daily Mail.

Отмечается, что многие интернет-пользователи посчитали худобу Деппа болезненной. Некоторые и вовсе не признали артиста.

At the Museum of #Mayakovsky in #Moscow Фото опубликовано @johnnydeppofficial

«Мне кажется, что мой герой выглядит заболевшим», — написал один из поклонников.

«***** (Елки-палки), неужели это правда Джонни Депп? » — удивился другой фанат.

31 мая сообщалось, что Депп попал в аварию в центре Санкт-Петербурга. Машина получила минимальные повреждения.

Депп выступил в Москве и Санкт-Петербурге в составе группы Hollywood Vampires вместе с певцом Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри. В столице артист застенчиво рассказал журналистам, что ему нравится в русских девушках, а потом его забросали бюстгальтерами.

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