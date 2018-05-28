Джонни Депп стыдливо раскрыл причину популярности русских девушек

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Актер и музыкант Джонни Депп во время визита в Москву рассказал журналистам, что ему нравится в русских девушках. Его слова передает РЕН ТВ в понедельник, 28 мая.

Артист долгое время подбирал слова и застенчиво улыбался, после чего отметил, что русские женщины выделяются «красивыми славянскими формами лица» и «тысячами и тысячами лет культуры в глазах». «Сильное притяжение за глазами у этих прекрасных и чудесных [девушек]», — сказал он.

«У тебя явно есть возможность тут осесть, чувак», — заметил Деппу гитарист Aerosmith Джо Перри, который также давал интервью журналистам.

Депп, Перри и певец Элис Купер приехали в Москву в рамках турне их группы Hollywood Vampires. Коллектив основан в 2015 году.

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