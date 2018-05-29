Похвалившего русских девушек Джонни Деппа забросали нижним бельем

_lunaman_ / Instagram

Актера и музыканта Джонни Деппа забросали лифчиками на концерте в Москве. Видеозаписи выступления появились в Instagram.

Артист взял один из бюстгальтеров и прикрепил к своей электрогитаре. Ему на сцену также бросили розу.

Депп выступил в столице в составе группы Hollywood Vampires вместе с певцом Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри. Накануне концерта артист застенчиво рассказал журналистам, что ему нравится в русских девушках.

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