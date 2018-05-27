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Джонни Депп захотел в мавзолей Ленина

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Джонни Депп

Актер и музыкант Джонни Депп признался, что хочет посетить мавзолей Ленина. Он прибыл в Москву в рамках турне группы Hollywood Vampires, участником которой он является. Слова актера приводит «Интерфакс».

«Так много вариантов, что можно посетить и увидеть в Москве. Хотелось бы посетить мавзолей Ленина, посетить магазин русских музыкальных инструментов. Но все зависит от свободного времени», — сказал он.

Депп рассказал, что он уже посетил квартиру поэта Владимира Маяковского в Москве. По его словам, в предыдущие визиты у него не было достаточно свободного времени для посещения достопримечательностей. «Маяковский — один из моих любимых поэтов. Невероятно было посетить место, в котором он жил вместе со своей семьей», — поделился актер.

Американский коллектив Hollywood Vampires был основан в 2015 году Джонни Деппом, певцом Элисом Купером и участником группы Aerosmith Джо Перри. В Россию коллектив приехал в рамках мирового турне.

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