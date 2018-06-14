Американец вылетел из машины на полном ходу и выжил

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Американец вылетел из машины, врезавшейся в будку для оплаты, и выжил. На видео инцидента обратило внимание издание The Sun.

Авария произошла при въезде в город Орландо, штат Флорида. Водитель автомобиля 23-летний Стивен Дон Сантос (Steven Dos Santos) задремал за рулем и потерял управление. Один из четырех его пассажиров, 25-летний мужчина, в результате столкновения выпал из окна и пролетел несколько метров.

На место немедленно прибыла скорая, всех сидевших в машине госпитализировали, но вскоре выписали, так как они отделались синяками и ссадинами. Водителю вынесли предупреждение в связи с небрежным вождением.

Департамент дорожной безопасности штата Флорида призвал водителей не садиться за руль в состоянии утомления: «Если вам сложно сконцентрироваться, вы часто моргаете или чувствуете тяжесть в веках, отдохните в безопасном месте, прежде чем продолжить движение».

По данным исследования, проведенного американской ассоциацией автомобилистов, усталость водителей является причиной 10 процентов аварий в стране.

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