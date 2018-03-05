Фото полицейских на фоне аварии выдало британку перед матерью

Британка узнала, что ее дочь разбила машину, увидев ее на селфи с улыбающимися полицейскими. Об этом сообщило издание LADBible.

Инцидент произошел в графстве Уилтшир на юге страны. Джорджия Оак, попавшая в аварию, не пострадала. Девушка собиралась сообщить матери о том, что случайно перевернула ее машину, но ее опередили полицейские, сделавшие селфи и выложившие в Facebook. В подписи к снимку они написали: «К некоторым снимкам не нужны описания. Осторожнее на дорогах сегодня, к счастью, в этой аварии никто не пострадал».

Оак разозлилась на полицейских и написала им, что выкладывать подобные фотографии неэтично. В ответ на это стражи порядка извинились, что мать девушки узнала об аварии именно таким образом, но отметили, что специально не показали номера автомобиля на снимке, чтобы не раскрыть личность девушки. Они объяснили, что целью поста было предупредить жителей об опасностях на дорогах во время гололедицы, и согласились его удалить.

Девушку устроило извинение, в то время как некоторые комментаторы обвинили полицейских в неоправданном желании «делать снимки и выкладывать их в рабочее время».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!