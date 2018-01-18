Убийцу подруги в Канаде выдало селфи с орудием преступления

Жительницу канадского города Саскатун приговорили к семи годам тюрьмы за убийство подруги, преступление раскрыли благодаря селфи, на котором присутствовало орудие преступления. Об этом сообщает Canadian Broadcasting Corporation (CBC).

Бритни Гаргол убили в марте 2015 года. Полиции ее подруга Чейен Роуз Энтони рассказала, что в вечер убийства они пошли в бар, затем Гаргол ушла с незнакомым мужчиной, а сама она отправилась к дяде.

Полиция обратила внимание на пост Энтони в Facebook на следующее утро после преступления. «Надеюсь, ты добралась до дома в целости и сохранности», — говорилось в посте с фотографией, где на Энтони был ремень, которым задушили Гаргол.

После этого девушка стала основным подозреваемым, следствие обнаружило в ее рассказе несколько «дыр», кроме того, в итоге полиция нашла свидетеля — друга Энтони. Тот сказал, что в ночью убийства девушка призналась в убийстве Гаргол.

Впоследствии она рассказала полиции, что убийство произошло после ссоры, девушки были пьяны и находились под воздействием марихуаны. Энтони признала вину, отметив, что не помнит, как совершила преступление.

В начале января полицейские Великобритании сообщили о том, что вычислили педофила по кольцу на его фотографии с жертвой, которую он загрузил в сеть. Преступник признал, что вещь принадлежит ему, его осудили по трем статьям за сексуальное насилие над детьми.

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