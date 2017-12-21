Телеведущий шокировал соцсети страстью к убийству и потрошению животных

Ведущий канадского охотничьего телешоу Стив Эклунд напугал подписчиков в Facebook фотографиями горного льва, убитого им во время охоты, пишет The Sun. Довольный канадец сфотографировался с окровавленным трупом с разных ракурсов, а затем опубликовал снимки внутренних органов, извлеченных из животного.

Телеведущий с гордостью представил своих жертв и поблагодарил людей, организовавших ему «нереальное завершение наполненного весельем сезона».

Ведущего переполнили впечатления, поэтому он решил показать подписчикам еще и внутренние органы львицы. Администрация Facebook «прикрыла» снимок, посчитав его жестоким.

Поклонники Эклунда радовались за него и хвалили точное попадание в сердце. Пользователи интересовались, станет ли охотник есть свою добычу. Ведущий не разочаровал и выложил фото с мясной вырезкой, которую ему вот-вот должны приготовить.

«Как только посты стали вирусными, в комментарии пришли противники охоты на животных. Некоторые не смогли сдержать эмоций. «Ты мерзкий урод!!! Ты — отброс человеческой расы!!! Надеюсь, ты получишь трихинеллез!!!!», — написала Патти Хьюджес.

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Любители охоты принялись троллить женщину и публиковали все новые и новые снимки с убитыми животными. «Патти, каждый день хорош для того, чтобы обнять котенка», — написал один из пользователей, приложив свою фотографию в обнимку с мертвым горным львом. Другой юзер показал голову льва с содранной кожей и сохранившимися глазами и языком из своей коллекции.

Эклунду и его сторонникам советовали в спешном порядке посетить психолога, чтобы устранить комплексы по поводу своей мужественности, толкающих их на убийство беззащитных зверей ради самоутверждения. В ответ они получили волну троллинга и все новые порции фото трупов животных.

Как отмечает The Sun, горные львы практически не представляют опасности для людей, на них охотятся только ради удовольствия. Эклунд регулярно демонстрирует страсть к охоте. Он показывал в соцсетях, как убивал лосей, медведей, баранов и других животных. Его любовь разделяет и жена. Вместе они любят пострелять из лука. Канадец также обучает стрельбе из лука детей.

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