Ирландец сварил свою собаку и скормил ее другим псам

Житель североирландскгого графства Даун (County Dawn) 27-летний Доминик О'Коннор убил четырехлетнюю колли по кличке Джесс, приготовил из нее рагу с бульонным кубиком и луком, и скормил другим собакам. Об этом сообщает BBC News.

Останки своего питомца мужчина сжег, а пепел выбросил в море. Несмотря на то, что О'Коннор страдает психическим расстройством, суд признал его виновным в жестоком обращении с животным. Он признал, что совершил отвратительный и неправильный поступок.

Материалы по теме И девочки кровавые Что стоит за делом группы подростков-живодеров из Хабаровска

О совершенном преступлении живодер сам рассказал лечащим врачам. Приговор в отношении О'Коннора будет вынесен 21 ноября.

16 июля сообщалось, что 26-летний житель американского штата Калифорния Роберт Рой Фармер приговорен к 16 годам тюремного заключения за убийство 21 кошки. Убивать животных Фармер начал в сентябре 2015 года. Некоторых кошек он специально выманивал из домов их хозяев.

Живодера удалось задержать 8 октября 2015 года. Полицейские обнаружили его спящим в своем автомобиле, на приборной панели которого лежал труп кошки. При обыске машины стражи порядка нашли куски кошачьей шерсти, испачканные в крови и охотничий нож.