Действия догхантеров вызвали протесты в Македонии

В столице Македонии Скопье прошли протесты зоозащитников против действий неизвестных, травящих бродячих собак ядом. Об этом сообщает The Independent.

В результате действий живодеров погибли несколько десятков животных по всей стране, что вызвало возмущение активистов.

Как заявила Радмила Пешева из группы Anima mundi, яд, которым травят бродячих собак, находится в свободной продаже, а власти никак не регулируют его реализацию. Кроме того активистка потребовала найти и наказать виновных в гибели собак.

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Серия отравлений животных началась около месяца назад, после того как в больнице скончался четырехлетний мальчик, подвергшийся нападению бродячей стаи. Гибель ребенка спровоцировала появление в социальных сетях многочисленных призывов к уничтожению животных.

В России инциденты с нападением безнадзорных животных на людей также происходят довольно часто. 28 марта на в городе Магадан, стая бродячих собак напала на 12-летнюю девочку. Случайные прохожие отогнали псов и вызвали скорую помощь. Пострадавшая была госпитализирована в хирургическое отделение Магаданской областной детской больницы с переломами руки и ноги, а также обширными ранами головы, верхних и нижних конечностей и тела.

По данному факту Магаданское областное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») в отношении местных чиновников, ответственных за содержание и отлов бездомных животных.