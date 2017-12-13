Постиравший кота Рыжика в машинке мужчина пойдет под суд

Житель Ухты, который, по версии следствия, из-за обиды на свою знакомую постирал в машинке ее кота, предстанет перед судом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, 37-летний нетрезвый ухтинец обиделся на свою знакомую, взял ее кота Рыжика, засунул в барабан стиральной машины и включил ее. После первого цикла кот подавал признаки жизни, поэтому мужчина включил машину заново. В результате питомец погиб: у него были переломаны все кости. Мучительный процесс с криками Рыжика мужчина снял на видео и отправил владелице кота.

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«Органом предварительного расследования он обвиняется в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель и совершенном из хулиганских побуждений с применением садистских методов. Вину в инкриминируемом деянии ухтинец признал, однако пояснить причины содеянного не смог», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 13 октября. Отмечалось, что после расправы мужчина положил животное в лоток и сфотографировал его. Как выяснилось позднее, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, и в очередной раз освободился из тюрьмы в начале этого года. В сети более двух с половиной тысяч человек подписали петицию с требованием наказать живодера и приговорить его к реальному сроку заключения.

13 декабря Госдума ужесточила наказание за жестокое обращение с животными. Согласно документу, максимальная санкция соответствующей статьи 245 Уголовного кодекса России увеличена с двух до пяти лет заключения.

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