Пьяный житель Коми постирал кота подруги в машинке и попал под следствие

В Коми полиция возбудила уголовное дело (по статье 245 УК) в отношении 37-летнего жителя города Ухты, который засунул кота своей девушки в стиральную машинку, включил ее и снял мучительную гибель животного на видео. Об этом говорится на сайте республиканского МВД в понедельник, 16 октября.

«Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в январе текущего года ухтинец освободился из мест лишения свободы», — отмечено в тексте. В настоящее время, его отпустили под подписку о невыезде.

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Установлено, что в момент совершения преступления он был пьян. Запись издевательств над котом мужчина опубликовал в соцсетях.

Инцидент произошел ночью 13 октября, пишет «Комсомольская правда в Сыктывкаре». Стирка продолжалась около получаса и некоторое время на записи были слышны крики животного, пытавшегося выбраться. У кота от ребра барабана машины были сломаны все кости.

После расправы мужчина положил животное в лоток, сфотографировал и выслал снимки его хозяйке. Женщина написала заявление в полицию и вместе со стражами порядка приехала домой, чтобы забрать оттуда все свои вещи.

В сети более двух с половиной тысяч человек подписали петицию с требованием наказать живодера и приговорить его к реальному сроку заключения.