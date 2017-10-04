Студента из Белоруссии задержали за убийство 12 фазанов в парке Горького

Студента из Белоруссии задержали по обвинению в убийстве 12 фазанов в парке Горького. Об этом в среду, 4 октября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе парка Горького уточнили, что молодой человек прокрался в вольер с фазанами вечером 30 сентября. Он убил 12 птиц, после чего его оперативно задержала охрана и передала сотрудникам полиции.

Ущерб предварительно оценили в 93 тысячи рублей. Пока неизвестно, будут ли закуплены новые фазаны или их разведут самостоятельно. Руководство парка усилило охрану входа в вольер.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), он находится под подпиской о невыезде. Известно, что гражданину Белоруссии 21 год, он учился на третьем курсе Института кино и телевидения (ГИТР) и имел судимость за незаконное хранение наркотиков в крупном размере.

Ранее в июле Большереченский районный суд Омской области приговорил двух местных жителей к году и двум месяцам лишения свободы за кражу и убийство краснокнижных птиц из зоопарка ради приготовления шашлыка. Изначально молодые люди умертвили кудрявого пеликана, даурского журавля и цесарку, но потом обнаружили, что им не хватает ножа для разделки мяса, и обворовали расположенный по соседству магазин. Их признали виновными по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище»).