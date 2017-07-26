Убивших редких птиц из зоопарка ради шашлыка омичей приговорили к колонии

Большереченский районный суд Омской области приговорил двух местных жителей к году и двум месяцам лишения свободы за кражу и убийство редких птиц из зоопарка ради приготовления шашлыка. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры в среду, 26 июля.

20-летний Даниил Б. и 21-летний Иван С. признаны виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище (пункты «а» и «б» части 2 статьи 158 УК РФ). Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Как выяснили следователи, молодые люди проникли на территорию единственного в России сельского зоопарка в поселке Большеречье ночью 5 июня. Они сорвали замок с вольеров, где жили занесенный в Красную книгу страны кудрявый пеликан, даурский журавль и цесарка, после чего умертвили и похитили птиц.

Злоумышленники хотели зажарить их, однако планам помешало отсутствие ножа для разделки мяса. В итоге они оставили мертвых птиц в кустах неподалеку от места преступления. После этого молодые люди украли шашлык и продукты из расположенного по соседству павильона.

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Осужденным придется возместить Большереченскому зоопарку и пострадавшей хозяйке магазина причиненный ущерб. Он составил 28 тысяч и 13 тысяч рублей соответственно.

Первоначально сообщалось, что подозреваемые все-таки приготовили шашлык из украденных птиц, а дело было возбуждено по статье «Жестокое обращение с животными».

В марте годовалый африканский страус погиб в Калининградском зоопарке, испугавшись посетителей. В марте сообщалось, что школьники закидали камнями двух фламинго, после чего забили одну из птиц в чешском городе Йиглава.