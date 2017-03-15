Школьники насмерть забили американского фламинго в чешском зоопарке

В чешском городе Йиглава три школьника закидали камнями двух фламинго, после чего забили одну из птиц. Об этом сообщает в среду, 15 марта, газета The Independent.

Дети пяти, шести и восьми лет перебрались через забор в городском зоопарке и напали на американских фламинго. Хулиганов заметил местный электрик. Он прогнал их, однако одна из птиц уже была мертва, а вторая получила тяжелые травмы.

Сотрудники зоопарка попытались задержать малолетних злоумышленников, однако те убежали. Полиции удалось поймать двоих подозреваемых. Они отказались общаться со следствием, но заявили, что раскаяния не испытывают.

Родителям школьников пришлось возместить зоопарку нанесенный ущерб. Как сообщает издание, стоимость убитой птицы превышала две тысячи долларов.

2 марта посетители тунисского зоопарка насмерть закидали камнями аллигатора.