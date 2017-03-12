Слониха до смерти забила хоботом сотрудника зоопарка в Японии

В японской префектуре Вакаяма сотрудника местного тематического парка отдыха Adventure World до смерти забила слониха. Об этом в воскресенье, 12 марта, пишет The Japan Times.

37-летний уроженец Таиланда Вичай Мади (Wichai Madee) вместе с коллегой мыл животное в вольере. В какой-то момент 40-летняя слониха весом более 3,5 тонны начала нервничать и отбросила мужчину на железное ограждение. После этого она еще несколько раз ударила жертву хоботом.

Мади доставили в больницу, однако через час он скончался от полученных травм. Причину, по которой животное напало на человека, выясняют.

На территории Adventure World располагаются зоопарк-сафари, аквариум и парк развлечений.

В январе стало известно, что один из посетителей китайского зоопарка Нинбо (восточная провинция Чжэцзян) погиб в результате нападения тигра. Мужчина преодолел защитное ограждение и ров с водой и оказался в вольере с хищниками.