Владельца дома в Подмосковье обвинили в использовании краснокнижных соколов

В Подмосковье предъявили обвинение мужчине, который содержал у себя дома двух балобанов (вид хищных птиц рода соколы), занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.

Обвиняемый — 34-летний житель Санкт-Петербурга — держал птиц в целях дрессировки на территории домовладения в деревне Фенино Раменского района. Балобаны были изъяты у него в ходе обыска в июле прошлого года.

Как отмечается на сайте следственного управления, фигурант уголовного дела получил, перевез и содержал пернатых нелегально и знал о том, что какое-либо использование балобанов запрещено. Соколы были подарены ему частным заводчиком и региональным общественным фондом охраны редких птиц «Сапсан». По данным следствия, балобан, полученный от первого дарителя, был выведен незаконно.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных»).