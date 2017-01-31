Саудовский принц посадил 80 соколов в салон пассажирского самолета

Пользователь Reddit с ником lensoo опубликовал фотографию, на которой запечатлены десятки соколов, путешествующих в салоне обычного пассажирского самолета. Об этом сообщает издание Mashable.

Снимок сделал командир экипажа самолета. Автор поста утверждает, что авиабилеты для 80 охотничьих птиц купил саудовский принц.

Соколы занимают большинство кресел в среднем ряду. Чтобы они не беспокоились, их глаза прикрыты надетыми на голову клобуками.

Другие пользователи Reddit объяснили lensoo, что это не такая уж редкость на ближневосточных рейсах. Например, сайт катарской авиакомпании Quatar Airways предупреждает, что пассажиры могут взять в салон эконом-класса до шести соколов.

16 января сообщалось, что пакистанские крестьяне, вооруженные ножами и ружьями, напали на катарского принца, который устроил соколиную охоту на дрофу-красотку. Три охранника получили ранения.