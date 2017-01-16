Пакистанские крестьяне напали на катарского принца и охотников на дрофу-красотку

В Пакистане группа крестьян напала на конвой катарского принца, охотившегося на редкую птицу. Об этом сообщает The Nation.

Инцидент произошел в провинции Белуджистан. 25 селян, вооруженных ружьями и ножами, атаковали группу, в составе которой находился родственник эмира Катара. В ходе стычки три охранника получили ранения.

По данным полиции, причиной нападения стал отказ властей организовать встречу жителей ближайшей деревни с богатым иностранцем. Крестьяне планировали попросить у него денег на строительство мечети. Против нападавших начато уголовное дело.

Принц и его спутники принимали участие в соколиной охоте на дрофу-красотку — редкую птицу, мясо которой крайне высоко ценится в арабских странах. Из-за этого дрофа-красотка, известная также как вихляй, была почти полностью истреблена на Аравийском полуострове. Во всем мире особей этого вида осталось не более 100 тысяч, птица находится под угрозой исчезновения.

В Пакистане до недавнего времени действовал запрет на охоту на вихляя, но в 2016 году он был снят Верховным судом страны по политическим соображениям: судьи сочли, что ограничения могут испортить отношения Исламабада со странами Персидского залива, из которых для охоты на вихляя регулярно приезжают богатые охотники. Как правило, арабские принцы и шейхи, стремясь предупредить недовольство местного населения истреблением редкой птицы, строят дороги, школы и мечети в Белуджистане, дарят местным вождям и старейшинам дорогие автомобили.