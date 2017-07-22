Редкий для России сирийский дятел обнаружен в Битцевском лесу

В московском Битцевском лесу начал гнездиться необычный для этих мест сирийский дятел. Появление южного вида пернатых в столичном регионе свидетельствует о расширении ареала их обитания. Информация об этом в субботу, 22 июля, опубликована на сайте мэра Москвы.

Сотрудники природно-исторического парка обнаружили молодую птицу во время учета. Ученые допускают, что она родилась уже здесь.

Обычно сирийские дятлы гнездятся в дуплах. В отличие от остальных своих сородичей, как правило насекомоядных, примерно половину их рациона составляет растительная пища. Птица предпочитает плоды косточковых культур.

Сирийский дятел похож на большого пестрого дятла, обитателя среднерусской полосы, но имеет ряд характерных отличий. Так, черный «ус» у него не соединяется с черным зашейком, подхвостье более бледное и меньше заходит на брюхо, кроме того, есть пестрины на боках.

Еще его можно узнать по более высоким, мягким и не таким резким крикам. Чаще всего они издают односложное «кик». «Барабанная» дробь у них в два раза длиннее, чем у большого пестрого дятла.

В феврале 2013 года из Красной книги Москвы были исключены 3 вида млекопитающих, 17 видов птиц, 1 вид рыб, 1 — гриба, 20 — насекомых, и 6 — растений. В этот список, в частности, были включены зеленый дятел, черный коршун, зеленый кузнечик, рыба чехонь и гриб мутинус собачий.