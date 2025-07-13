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13:47, 13 июля 2025Силовые структуры

Избившего двух девочек молотком россиянина арестовали

Избившего двух девочек молотком россиянина арестовали до 11 сентября
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Избившего двух девочек молотком россиянина арестовали до 11 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на заявление представителей подмосковной прокуратуры.

Инцидент с участием 16-летнего задержанного произошел в Домодедово в первой половине июля. Юноша накинулся на школьниц с молотком и залил их перцовым баллончиком. В итоге пострадавших доставили в местную больницу, а одна из потерпевших оказалась в реанимационном отделении.

По факту нападения представители правоохранительных органов завели уголовное дело. Задержанный признал свою вину в совершении нападения, но раскаиваться не стал. Юноша объяснил свои действия ненавистью к женщинам (мизогиния). Подобная идеология подразумевает дискриминацию по половой принадлежности, а ее последователи считают, что представительницы слабого пола априори хуже, чем мужчины.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о расследовании уголовных дел о нападении на двух девочек в Московской области. Задержанному, как уточняется, грозит наказание, предусмотренное Уголовным кодексом за покушение на убийство нескольких лиц. Пострадавшими оказались девочки 13 и 16 лет. Старшая приняла на себя удары от нападавшего, а младшая попыталась сбежать. Вскоре после инцидента ее нашли без сознания неподалеку от места происшествия, в лесу.

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