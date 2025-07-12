В Подмосковье мужчина напал на двух школьниц

Mash: В подмосковном СНТ Борисово мужчина напал на двух школьниц

В Подмосковье мужчина напал на двух девочек-подростков. О происшествии пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в садовом товариществе Борисово. Нападавшему, как сообщается, 25 лет. В лицо 16-летней школьнице мужчина распылил жидкость из перцового баллончика и ударил ее по голове железным прутом. 13-летняя девочка попыталась сбежать — ее нашли без сознания неподалеку в лесу. Обе пострадавшие доставлены в больницу, младшая находится в крайне тяжелом состоянии. Нападавший задержан.

Ранее в Волгограде на школьницу напали в подъезде ее собственного дома. Неизвестный ранил девятиклассницу ножом несколько раз и скрылся. Девочку госпитализировали.

В январе в подъезде дома напали на восьмилетнюю петербурженку. Незнакомец пристал к школьнице и схватил ее за ноги. Нападение не привело к травмам, мужчину удалось задержать еще до прибытия оперативников.