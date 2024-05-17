Неизвестный напал с ножом на российскую школьницу в подъезде ее дома

В Волгограде неизвестный напал с ножом на школьницу в подъезде ее дома

В центре Волгограда неизвестный напал с ножом на школьницу. Об этом сообщает V1.RU.

Инцидент произошел на улице Пархоменко. Мужчина несколько раз ранил девятиклассницу в подъезде ее дома, а затем сбежал. Пострадавшую увезли в больницу.

Директор школы, где учится девочка, подтвердила факт нападения. Она уточнила, что оно произошло 16 мая вечером. Женщина добавила, что пострадавшая в сознании и уже переписывается с одноклассниками.

Ранее стало известно, что в Якутии задержали 45-летнего охотника, выстрелившего в 27-летнего и 45-летнего мужчин.