Россиянин выстрелил в двух мужчин после охоты и попал под следствие

В Якутии задержали охотника, выстрелившего в двух мужчин

В Якутии задержали 45-летнего местного жителя, выстрелившего в 27-летнего и 45-летнего мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 15 мая следователям поступило сообщение о доставлении в больницу двух пострадавших. У младшего из них диагностировали открытое огнестрельное ранение в области правого колена и левой голени, а у старшего — открытое огнестрельное ранение в бедро.

Сотрудники СК выяснили, что после охоты подозреваемый выпивал с потерпевшими, а затем выстрелил в них и скрылся. Его задержали 17 мая. Возбуждено дело по пункту б части 3 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двух лиц») УК РФ.

Ранее стало известно, в Омской области суд приговорил к 11 годам лишения свободы 34-летнего жителя Тары, расправившегося со знакомым из-за куска сала.