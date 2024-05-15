Россиянин расправился с другом из-за куска сала и получил 11 лет колонии

Под Омском на 11 лет осудили мужчину, убившего друга из-за куска сала

В Омской области суд приговорил к 11 годам лишения свободы 34-летнего жителя Тары, расправившегося со знакомым из-за куска сала. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство»), части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение имущества»), части 1 статьи 127 («Незаконное лишение свободы») и части 1 статьи 314.1 («Уклонение от административного надзора») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в апреле 2022 года мужчина решил, что друг украл у него кусок соленого сала. Тогда он избил его и запер в подпольном помещении своего дома. На следующий день он удушил потерпевшего и спрятал в выгребной яме уличного туалета. О пропаже пострадавшего заявили его родители. Полицейским удалось установить причастность осужденного к преступлению. Он признал вину.

Кроме того, россиянин рассказал, что в сентябре 2021 года, обидевшись на жителя села Коренево, который, по его мнению, недостаточно оплачивал его труд, поджег сено. Сумма ущерба составила 113 тысяч рублей. Суд обязал его компенсировать эти деньги собственнику сена.

Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе осудили на шесть лет мужчину, избившего соседку за замечание о беспорядке.

