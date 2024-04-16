Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:51, 16 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин избил соседку гаечным ключом за замечание о беспорядке

В ЯНАО осудили на 6 лет мужчину, избившего соседку за замечание о беспорядке

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд приговорил к шести годам лишения свободы 48-летнего мужчину за избиение соседки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянин признан виновным по части 3, статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 12 января в городе Тарко-Сале местный житель выпивал со знакомым в общей бытовой комнате общежития. Соседка сделала им замечание о беспорядке, в ответ фигурант жестко избил ее кулаками и гаечным ключом по голове. Потерпевшая смогла вырваться, а нападавшего задержали другие жильцы общежития. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму, раны на руках и других частях тела.

Ранее в Амурской области суд приговорил к 7,5 года лишения свободы 38-летнего местного жителя, зарубившего топором 45-летнего брата.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Что изменится?

      Росгвардейцы обнаружили в ДНР полевой склад ВСУ с артиллерийскими снарядами

      Спасение повисшего на арматуре в России редкого животного попало на видео

      Российского бармена арестовали за нелегальный бизнес на Пангане

      В ОДКБ сообщили о планах НАТО вывести из строя коммуникации Союзного государства

      Чемпионат России по плаванию выиграла 15-летняя спортсменка

      Стало известно о наследстве певца Кунгурова

      Анна Семенович раскрыла вес своей груди

      В Минфине США объяснили интерес к российским активам

      Врач рассказала о пользе стресса для здоровья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше