Россиянин избил соседку гаечным ключом за замечание о беспорядке

В ЯНАО осудили на 6 лет мужчину, избившего соседку за замечание о беспорядке

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд приговорил к шести годам лишения свободы 48-летнего мужчину за избиение соседки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянин признан виновным по части 3, статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 12 января в городе Тарко-Сале местный житель выпивал со знакомым в общей бытовой комнате общежития. Соседка сделала им замечание о беспорядке, в ответ фигурант жестко избил ее кулаками и гаечным ключом по голове. Потерпевшая смогла вырваться, а нападавшего задержали другие жильцы общежития. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму, раны на руках и других частях тела.

Ранее в Амурской области суд приговорил к 7,5 года лишения свободы 38-летнего местного жителя, зарубившего топором 45-летнего брата.