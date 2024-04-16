Россиянин зарубил топором старшего брата и получил 7,5 года колонии

На Амуре суд приговорил к 7,5 года мужчину, зарубившего топором старшего брата

В Амурской области суд приговорил к 7,5 года лишения свободы 38-летнего местного жителя, зарубившего топором 45-летнего брата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, вечером 13 декабря 2023 в доме на Ульяновской улице в Завитинске братья с матерью выпивали. Мужчины поссорились, тогда младший схватил нож и ранил потерпевшего. Затем он сходил во двор за топором и ударил им старшего брата по голове. Пострадавший не выжил.

Ранее стало известно, что в Архангельской области 22-летний молодой человек предстанет перед судом за расправу над 39-летним мужчиной.