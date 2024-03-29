Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:46, 29 марта 2024Силовые структуры

Молодые россияне расправились с мужчиной ради телефона за пять тысяч рублей

Россиянин пойдет под суд за расправу ради телефона за пять тысяч рублей

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Архангельской области 22-летний молодой человек предстанет перед судом за расправу над 39-летним мужчиной. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 3 октября 2022 года обвиняемый вместе с 20-летним соучастником решил ограбить мужчину, с которым молодые люди познакомились в баре. Когда после употребления алкоголя тот направился домой, сообщники настигли его и нанесли удары в лицо, после чего отобрали мобильный телефон и велели разблокировать аппарат. Затем, не желая оставлять свидетеля, юноши на протяжении получаса избивали 39-летнего россиянина, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

Экспертиза показала, что каждый нанес потерпевшему не менее 100 ударов. В ходе расследования одного из нападавших удалось задержать, второму удалось скрыться от правоохранительных органов. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

9 февраля сообщалось, что в Белгородской области 17-летнего подростка обвинили в расправе над 76-летним пенсионером. Он зарубил мужчину топором и попал под следствие.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия оценила мирный план Китая по Украине. Что именно предложил Пекин?

      Число пострадавших при теракте в «Крокусе» снова возросло

      Визит женщины в парикмахерскую привел к поражению почек

      Хакеры завалили владельцев iPhone уведомлениями

      Выявлена связь между пандемией COVID-19 и массовой детской депрессией

      Бывшую главу Минздрава российского региона осудили за превышение полномочий

      ВТБ вернет начисление кешбэка рублями

      Приехавший из зоны СВО в отпуск полковник спецназа ГРУ погиб в «Крокусе»

      Тайвань связал вероятную агрессию Китая с победой России на Украине

      Раскрыты последствия ухода IKEA из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше