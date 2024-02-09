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10:20, 9 февраля 2024Силовые структуры

Подросток зарубил топором российского пенсионера и попал под следствие

В Брянской области 17-летний подросток зарубил топором пенсионера

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Брянской области 17-летнего подростка обвинили в расправе над 76-летним пенсионером. Он зарубил мужчину топором и попал под следствие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 1 февраля юноша решил совершить кражу и проник в дом потерпевшего. Однако там его встретил хозяин дома и попросил уйти. Тогда обвиняемый напал на пожилого мужчину, взял топор и несколько раз ударил его по голове. Чтобы скрыть следы преступления, подросток устроил пожар в доме.

Пострадавшего без признаков жизни обнаружили 2 февраля во время тушения огня. Вскоре удалось задержать молодого человека. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК России.

Ранее стало известно, что в Астраханской области суд приговорил 43-летнего местного жителя к шести с половиной годам колонии строгого режима за попытку зарубить жену топором.

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      Екатерина Кашурникова
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