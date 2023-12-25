Россиянин попытался зарубить жену топором во время ссоры

В Астраханской области суд приговорил мужчину к колонии за попытку зарубить жену

В Астраханской области суд приговорил 43-летнего местного жителя к шести с половиной годам колонии строгого режима за попытку зарубить жену топором. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статьям 30 и 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По версии следствия, вечером 7 сентября пара была дома и ссорилась на кухне. Во время конфликта осужденный схватил топор и начал наносить беспорядочные удары по различным частям тела жены. Женщина выжила, потому что вовремя получила медицинскую помощь.

Ранее в Тюмени 29-летний местный житель приревновал сожительницу к соседу и зарубил его и его товарища топором.