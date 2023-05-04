29-летний россиянин из ревности зарубил топором соседа и его товарища

В Тюмени россиянин приревновал сожительницу к соседу и зарубил двоих мужчин топором

В Тюмени следователи обвинили 29-летнего местного жителя в убийстве 48-летнего и 47-летнего мужчин. Об этом в четверг, 4 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 4 мая пьяный фигурант пришел в частный дом на улицу 5-й Степной переулок и приревновал сожительницу к соседу. Он взял топор и отправился в дом к сопернику, который отдыхал с товарищем. Тогда россиянин зарубил потерпевших.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Следователи осмотрели место преступления и изъяли топор. Расследование дела продолжается.

Ранее стало известно, что на Сахалине российского уголовника арестовали за двойное убийство 17-летней давности.