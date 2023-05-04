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08:19, 4 мая 2023Силовые структуры

Российского уголовника арестовали за расстрел и сожжение двух мужчин

На Сахалине российского уголовника арестовали за двойное убийство 17-летней давности

ФОТО: РИА Новости

На Сахалине арестовали 48-летнего ранее судимого российского уголовника за двойное убийство 17-летней давности. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в декабре 2005 года обвиняемый из личной неприязни к двум представителям криминального мира расстрелял соперников из огнестрельного оружия. Позже он погрузил их тела в автомобиль, который затем поджег. После обнаружения тел экспертиза установила, что одна из жертв погибла от огнестрельного ранения в голову, второй был еще жив и задохнулся от отравления угарным газом.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначен ряд судебных экспертиз.

4 апреля в Санкт-Петербурге через 28 лет следователи задержали подозреваемого в изнасиловании 17-летней девушки и ее подруги неоднократно судимого уголовника.

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Владимир Седов
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