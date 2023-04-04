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10:24, 4 апреля 2023Силовые структуры

Российский уголовник изнасиловал 17-летнюю девушку и был задержан через 28 лет

В Петербурге за изнасилование несовершеннолетней 28-летней давности задержали уголовника

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге через 28 лет следователи задержали подозреваемого в изнасиловании 17-летней девушки и ее подруги неоднократно судимого уголовника. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, преступление было совершено 20 ноября 1994 года в квартире на улице Маршала Казакова. Уголовник и его приятель надругались над несовершеннолетней и ее подругой. Мать потерпевшей сообщила о произошедшем в милицию, но задержать злоумышленников по горячим следам не удалось.

Лишь спустя годы, 3 апреля 2023 года выяснилось, что судимый за изнасилование и кражу уголовник причастен к преступлению. Его сообщник, как оказалось, умер в 2019 году.

В Петербурге полицейские задержали 48-летнего мужчину, за убийство 19-летней девушки, совершенное 20 лет назад.

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Владимир Седов
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