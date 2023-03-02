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12:08, 2 марта 2023Силовые структуры

Российские полицейские раскрыли убийство первокурсницы спустя 20 лет

В Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего и убившего первокурсницу 20 лет назад

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Петербурге полицейские задержали 48-летнего мужчину, за убийство 19-летней девушки, совершенное 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, днем 16 марта 2002 года у дома №4 в Фонарном переулке нашли тело 19-летней первокурсницы колледжа, которую изнасиловали, избили и задушили накануне ночью. Было возбуждено дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), однако найти преступника тогда не удалось.

1 марта 2023 года правоохранители установили личность подозреваемого и нашли его в квартире дома №4 на улице Шкапина. Выяснилось, что он бы знаком с жертвой, они вместе ходили на дискотеку. В день убийства фигурант предложил девушке встретиться и планировал пригласить ее в клуб, но по дороге она передумала, и они поссорились. Тогда россиянин напал на девушку, изнасиловал, избил и задушил.

Известно, что подозреваемой часто менял работу. В последние три года он не работал и жил с пожилым отцом на его пенсию.

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Екатерина Власова
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